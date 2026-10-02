Шесть человек пострадали в тройном ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области шесть человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По данным ГУ МВД России по региону, авария произошла в 5 утра на на 784 км трассы в муниципальном округе Михайловка.

По предварительным данным, 42-летний водитель Renault Logan не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «УАЗ Патриот», который от удара выбросило на встречную полосу с последующим столкновением с минивэном Renault Trafic.

– В результате ДТП водитель автомобиля Renault Logan и трое его пассажиров, а также водитель Renault Trafic и его пассажирка доставлены в больницу, – рассказали в Главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области