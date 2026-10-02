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Происшествия

Под Волгоградом инспекторы рыбоохраны спасли 203 рака от поедания

Происшествия 02.10.2026 13:47
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02.10.2026 13:47


В Суровикинском районе Волгоградской области пресечена незаконная добыча раков. Как сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны, в ходе рейда были обнаружены орудия лова, которые браконьеры еще не успели опустошить.  

Из Цимлянского водохранилища инспекторы рыбоохраны достали 103 раколовки, в которых находилось 203 живых рака. Их выпустили обратно в водоем.

Напомним, что согласно Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в Цимлянском водохранилище запрещено добывать пресноводного рака с 1 января по 15 сентября. Вне этого периода действует лимит на вылов раков. Одному рыбаку разрешено добывать в сутки 30 экземпляров. 

При этом круглый год действует запрет на вылов самок, вынашивающих икру и личинок. Таких раков ловить нельзя. 

Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны

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