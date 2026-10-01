На Сарпинском страшные ожоги получила 85-летняя дачница

Пожилая женщина серьезно пострадала в пожаре, который произошел сегодня, 1 октября, в СНТ «Кооператор» на острове Сарпинский в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, вспыхнул один из дачных домиков. Хозяйку, 85-летнюю дачницу, удалось спасти и вытащить из огня. Однако, по свидетельствам очевидцев, она получила тяжелые ожоги. Пострадавшую эвакуировали автомобилем медслужбы на берег Волги, где ее передали для эвакуации спасателям, а затем – прибывшим медикам. Женщина госпитализирована.
В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что в дачном обществе горел деревянный дом на площади 15 квадратных метров.
- Сообщение о пожаре поступило в 8-10 ч. Подразделение ОП ПСЧ-5 ликвидировали горение в 09:39. Причина пожара устанавливается, - добавили в ведомстве.
В региональном управлении также подтвердили, что в пожаре пострадала 85-летняя женщина.
Фото V102.RU (архив)