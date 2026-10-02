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Происшествия

ВСУ ударили по Волгограду 2 октября: все, что известно о теракте к этому часу

Происшествия 02.10.2026 06:39
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02.10.2026 06:39



Преступный киевский режим в ночь на 2 октября предпринял очередную попытку нанести ущерб гражданскому населению в Волгоградской области с применением беспилотников. В результате атаки, сообщает ИА «Высота 102», в доме на юге города произошёл пожар. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о пострадавшем.

Пожар в многоквартирном доме

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на инфраструктуру Волгоградской области произошло возгорание в многоквартирном доме в Красноармейском районе Волгограда. Инцидент зафиксирован на улице Удмуртской.

По данным губернатора Андрея Бочарова, целью атаки преступного киевского режима была промышленная инфраструктура региона.

Есть пострадавший

В результате падения обломков и последующего пожара в доме на юге Волгограда один человек был госпитализирован. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. 

 Пожарным расчетам удалось оперативно локализовать возгорание. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, ликвидация последствий атаки продолжается.

Официальный комментарий Бочарова

Губернатор Волгоградской назвал атаку ВСУ на Волгоград очередным актом терроризма:

– Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда,  – приводит его слова администрация области.

Глава региона поручил провести работы по уточнению всех повреждений, ликвидации последствий и привести в готовность дополнительные пункты временного размещения.

Развернули пункт временного размещения

Для жителей пострадавшего дома, нуждающихся в крыше над головой, был оперативно организован пункт временного размещения (ПВР).

По сообщению пресс-службы городской администрации, пункт развернут на территории школы №31. Для людей организованы спальные места и обеспечено горячее питание. 

Угроза сохраняется

По данным мониторинговых каналов, на территории Волгоградской области к этому часу продолжается фиксация вражеских беспилотников. 

В связи с сохраняющейся угрозой Росаваиция закрыла аэропорт Волгограда.

По состоянию на утро 2 октября воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы из соображений обеспечения безопасности пассажиров.

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