«Водитель устал»: регоператор отверг диверсию на мусоросортировочном комплексе под Волгоградом

Здесь также отвергли подозрения в «диверсии» и объяснили это человеческим фактором.
- Водитель пояснил, что, отстояв огромную очередь, спешил вернуться на маршрут и выполнить свою работу, забыв про не опущенную стрелу, - пояснили в компании.
В «Ситиматик-Волгоград» при этом заверили, что готовы возместить финансовый ущерб, причиненный сотрудником подрядной организации, и оставили в помощь технику для восстановления работоспособности объекта.
- С себя ответственности не снимаем, готовы к оказанию помощи. В свою очередь ждем от руководства ГК «Чистый город» восстановления графика работы объекта в соответствии с договором, - заявили в организации.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», сегодня в Светлоярском районе на территории мусоросортировочного комплекса водитель «КАМАЗА» при выгрузке повредил линию электропередачи. В результате были снесены столбы, повреждены конструкции завода, электрощиты, а работа комплекса была парализована. Грузовик принадлежал организации, работающей на подряде у регоператора. Представители ООО «Ресурс-Лайн» предположили, что это было сделано умышленно.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в майские праздники Волгоград оказался завален мусором. В компании регоператора объяснили сбой в вывозе отходов сокращением графика работы мусоросортировочного комплекса. Однако умолчали, что время работы было сокращено из-за огромных долгов ООО «Ситиматик-Волгоград» операторам, входящим в группу компаний «Чистый город» . Так, ООО "Ситиматик-Волгоград" задолжало за сортировку и размещение на полигонах ТБО полмиллиарда рублей. В свою очередь, в компании регоператора считают, что причиной накопления долгов является ежегодное снижение тарифа на вывоз мусора.
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