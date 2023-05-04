Расследования

«Водитель устал»: регоператор отверг диверсию на мусоросортировочном комплексе под Волгоградом

Расследования 04.05.2023 21:00
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04.05.2023 21:00


В ООО «Ситиматик-Волгоград» причиной сегодняшнего ЧП на мусоросортировочном комплексе считают напряженную работу водителей мусоровозов в условиях измененного графика работы ООО «Ресурс-Лайн». Так в  ООО «Ситиматик-Волгоград» прокомментировали  информацию о ЧП, опубликованную в материале ИА "Высота 102" «ЧП парализовало работу мусоросортировочного комплекса под Волгоградом».
- Действительно, сегодня, 4 мая, на мусоросортировочном комплексе в Светлоярском районе Волгоградской области спецтранспорт подрядной организации повредил линию электропередачи. Данная ситуация произошла по причине того, что,  начиная с 28 апреля 2023 года, в среднем 20-25 водителей  работают в напряженном графике  с целью полного прохождения маршрута и недопущения критического переполнения мест сбора твердых коммунальных отходов («мусорного коллапса») в Волгограде и области, - говорится в заявлении компании.
Здесь также отвергли подозрения в «диверсии» и объяснили это человеческим фактором.
- Водитель пояснил, что, отстояв огромную очередь, спешил вернуться на маршрут и выполнить свою работу, забыв про не опущенную стрелу, - пояснили в компании.
В «Ситиматик-Волгоград» при этом заверили, что готовы возместить финансовый ущерб, причиненный сотрудником подрядной организации, и оставили в помощь технику для восстановления работоспособности объекта.
- С себя ответственности не снимаем, готовы к оказанию помощи. В свою очередь ждем от руководства ГК «Чистый город» восстановления графика работы объекта в соответствии с договором, - заявили в организации.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», сегодня в Светлоярском районе на территории мусоросортировочного комплекса водитель «КАМАЗА» при выгрузке повредил линию электропередачи. В результате были снесены столбы, повреждены конструкции  завода, электрощиты, а работа  комплекса была парализована. Грузовик принадлежал организации, работающей на подряде у регоператора. Представители ООО «Ресурс-Лайн» предположили, что это было сделано умышленно.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в майские праздники Волгоград оказался завален мусором. В компании регоператора объяснили сбой в вывозе отходов сокращением графика работы мусоросортировочного  комплекса. Однако умолчали, что время работы было сокращено  из-за огромных долгов ООО «Ситиматик-Волгоград» операторам, входящим в группу компаний «Чистый город» . Так, ООО "Ситиматик-Волгоград"  задолжало за сортировку и размещение на полигонах  ТБО полмиллиарда рублей. В  свою очередь, в компании регоператора считают, что причиной накопления долгов является ежегодное снижение тарифа на вывоз мусора.
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