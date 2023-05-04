Происшествия 04.05.2023 17:24
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04.05.2023 17:24
Сегодня, 4 мая, на мусоросортировочном комплексе в Светлоярском районе Волгоградской области прибывший на выгрузку «КАМАЗ» повредил линию электропередачи. Как сообщил ИА «Высота 102» начальник службы эксплуатации мусоросортировочного комплекса Сергей Шустов, ЧП произошло в районе 14:00. Повреждена ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение этого объекта.
– Снесены столбы, повреждены конструктив завода, электрощиты, парализована работа комплекса, – уточнил собеседник информагентства.
По словам читателей «Высоты 102», «КАМАЗ» принадлежит подрядчику регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик Волгоград».
– Учитывая технологические особенности спецтехники с манипулятором типа ломовоза совершить такое случайно невозможно: для закрытия задних ворот кузова требуется опускание стрелы. Водитель машины ехал с поднятой стрелой и закрытыми воротами, –прокомментировал специалист, допустив, что это могло быть сделано умышленно.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
ИА «Высота 102» запросило комментарий в ООО «Ситиматик Волгоград».
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