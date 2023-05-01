Регоператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» сообщил об очередях спецтехники на выгрузку перед мусорными полигонами. Как сообщает ИА «Высота 102», ситуацию в самой компании называют критической.

— 27 апреля 202З года от операторов по обработке ТКО ООО «Ресурс-Лайн», ООО «Индустрия чистоты» (ГК «Чистый город»), в адрес регионального оператора поступило уведомление об очередном, безосновательном, сокращении времени приема отходов ТКО до 6 часов в день и установлении нового графика приема отходов — с 08:00 до 15:00, — сообщается на официальном сайте компании.

При этом представители «Ситиматик-Волгоград» напомнили, что согласно условиям договора, заключенного между регоператором и объектами обработки ТКО, время работы полигонов установлено с 07.00 до 19.00 ежедневно.

— Изменение режима приема ТКО одностороннем порядке привело к тому, что 29 и 30 апреля более десятка единиц спецтранспорта регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» стоят в огромной очереди для выгрузки отходов. Подобные простои транспортных средств перед объектом обработки, значительно затрудняют, а в некоторых случаях делают невозможной, плановую работу регоператора по вывозу ТКО с контейнерных площадок Волгоградской области, что влечет за собой срыв графика вывоза ТКО и негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке региона в канун майских праздников, — заявляется в официальном сообщении организации.

В компании также подчеркнули, что несмотря на сокращение времени приема ТКО от регоператора, перед вышеуказанными мусоросортировочными комплексами скопилось очень большое количество необработанных отходов, что также затрудняет выгрузку спецавтотранспорта «Ситиматик-Волгоград», и может вести к нарушению логистики и графика вывоза.

Представители регионального оператора указывают, что операторами ГК «Чистый город» занято доминирующее положение на рынке обработки ТКО.

— Одностороннее изменение режима приема отходов может являться нарушением антимонопольного законодательства. В связи со сложившейся критической ситуацией, регоператор направил заявление в контрольно-надзорные органы о принятии мер реагирования, и восстановления графика приема отходов от «Ситиматик-Волгоград» в полном объеме, — резюмировали в компании.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали об утопающей в отходах высотке по улице Дымченко в центре Волгограда. В комментариях к публикации в Telegram-канале информагентства читатели сообщили, что подобная ситуация наблюдается во многих районах города-героя.

Фото: ООО «Ситиматик-Волгоград»