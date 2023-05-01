Вороны ходят, как по бульвару: высотка в центре Волгограда утопает в мусоре

В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители дома № 18Б по улице Дымченко в Центральном районе Волгограда. По словам жильцов 16-этажки, прямо перед их окнами растут горы мусора, а вороны и уличные собаки разносят его по всей площадке. При этом, как уточнили волгоградцы, регоператор не спешит убирать дурно пахнущие кучи.

— Вот такой беспредел происходит в центре города. У кого окна выходят во двор, могут наблюдать прелестную картину — переполненные мусорные баки, вороны и бездомные собаки, которые растаскивают кучу по всей площадке. Сейчас потеплело и запах соответствующий. Видимо у регоператора какой-то только ему известный график вывоза отходов. Раньше у нас такого никогда не было, все убиралось в срок, — рассказали возмущенные местные жители.





По словам жильцов высотки, дурно пахнущие кучи привлекают ворон.

— Некоторые из них ходят уже, как по бульвару. С важным видом разглядывают, что ухватить. Скоро кидаться начнут на людей, — уверены жители района. — И, если такое в центре города, то, что происходит в других районах?





Редакция «Высоты 102» готова опубликовать комментарий «Ситиматик-Волгоград» по указанному в публикации адресу.

Ранее жители трех районов Волгограда пожаловались в редакцию ИА «Высота 102» на мусорный беспредел. «Ситиматик» присмотрелся к помойкам Волгограда и заявил, что это не его.

Фото: читатели ИА «Высота 102»