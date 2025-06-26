В Волжском заработают тревожные сирены 26 и 27 июня

В Волжском Волгоградской области сегодня и завтра, 27 июня, пройдет тестирование системы экстренного оповещения населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском округе Волгоградской области, плановые работы проведут специалисты МКУ «ЕДДС» совместно с сотрудниками ПАО «Ростелеком» для обеспечения бесперебойного функционирования сигнализации.
Проверка системы оповещения пройдет в течение рабочего дня по четырем адресам: улица Нариманова, 27 – МОУ СШ № 6; улица 40 лет Победы, 79 – МОУ СШ № 31; улица Калинина, 2 – МОУ СШ № 15, корпус 1; улица Пушкина, 44 – МОУ СШ № 20.
Тестирование системы будет сопровождаться речевым сообщением «Проверка системы оповещения». Жителей просят не паниковать.
Напомним, на днях работу тревожных сирен проверили в Калаче-на-Дону.
Фото V102.RU (архив)