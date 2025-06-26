Самые популярные госпаблики назвали в Волгограде





В Волгограде назвали самые популярные паблики, которые ведут в социальных сетях государственные учреждения (госпаблики). Лидером по числу, сообщает ИА «Высота 102», стал паблик Нового экспериментального театра в «ВКонтакте». На страницу НЭТа в социальной сети подписались 226 тыс. пользователей.

На втором месте по популярности – страница администрации Волгоградской области в той же социальной сети с аудиторией свыше 17,9 тысяч человек.

На третьем месте администрация Волгограда с 17 тыс. подписчиков в «ВКонтакте». Следом за ней, на четвертом месте, мэрия Волжского, у которой в той же «ВК» 16,3 тысяч подписчиков. Чуть меньше – 16,2 тыс. подписчиков – у перинатального центра №2 в Волгограде.

– Госпаблики в регионе продолжают активно развиваться. Сегодня практически каждое государственное и бюджетное учреждение – будь то школа, детский сад, больница или администрация – имеет свою официальную страницу в социальных сетях. Помимо привычных платформ «ВКонтакте» и «Одноклассники», всё больше организаций осваивают «Телеграм», – констатируют в ЦУРе.

Здесь также напоминают, что все официальные страницы госучреждений проходят обязательную верификацию через портал «Госуслуги» и получают отметку «Госорганизация». Это гарантирует достоверность размещаемой информации.