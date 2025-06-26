Общество

Самые популярные госпаблики назвали в Волгограде

Общество 26.06.2025 14:46
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26.06.2025 14:46


В Волгограде назвали самые популярные паблики, которые ведут в социальных сетях государственные учреждения (госпаблики). Лидером по числу, сообщает ИА «Высота 102», стал паблик Нового экспериментального театра в «ВКонтакте». На страницу НЭТа в социальной сети подписались 226 тыс. пользователей. 

На втором месте по популярности – страница администрации Волгоградской области в той же социальной сети с аудиторией свыше 17,9 тысяч человек. 

На третьем месте администрация Волгограда с 17 тыс. подписчиков в «ВКонтакте». Следом за ней, на четвертом месте, мэрия Волжского, у которой в той же «ВК» 16,3 тысяч подписчиков. Чуть меньше – 16,2 тыс. подписчиков – у перинатального центра №2 в Волгограде. 

– Госпаблики в регионе продолжают активно развиваться. Сегодня практически каждое государственное и бюджетное учреждение – будь то школа, детский сад, больница или администрация – имеет свою официальную страницу в социальных сетях. Помимо привычных платформ «ВКонтакте» и «Одноклассники», всё больше организаций осваивают «Телеграм», – констатируют в ЦУРе. 

Здесь также напоминают, что все официальные страницы госучреждений проходят обязательную верификацию через портал «Госуслуги» и получают отметку «Госорганизация». Это  гарантирует достоверность размещаемой информации.  

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