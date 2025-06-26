Общество

Бастрыкин возмутился нападением собаки на 91-летнего волгоградца на «Юбилейном»

Общество 26.06.2025 11:44
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26.06.2025 11:44


Александр Бастрыкин вновь затребовал у СУ СК России по Волгоградской области доклад о расследовании уголовного дела из-за регулярных нападений животных на жителей регионального центра. Как сообщает ИА «Высота 102», проблема вновь привлекла внимание председателя СК России после нападения собаки на 91-летнего пенсионера у рынка «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда.

- 24 июня текущего года на территории рынка в городе Волгограде безнадзорная собака напала на 91-летнего местного жителя, укусив за ногу. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Отмечается, что вблизи торгового объекта обитает большое количество бродячих животных, однако мер к организации их отлова не принимается, - сообщали журналистам в Следкоме.

Ранее в социальных сетях очевидцы сообщали, что животное вцепилось в ногу пенсионера и разорвало икру. Из-за пожилого возраста мужчина не смог убежать от собаки и дать ей отпор. Вырвать волгоградца из челюстей животного удалось лишь местным торговцам, которые прибежали на помощь пострадавшему.

После случившегося мужчину забрала скорая. По словам местных жителей, нападения бездомных животных здесь происходят постоянно. При этом чиновники и городские службы по неизвестной причине не могут решить сложившуюся ситуацию.

По данным правоохранителей, в производстве регионального управления следственного комитета находится уголовное дело о массовых нападениях животных на волгоградцев. По факту нового эпизода материалы проверки будут также приобщены к начатому расследованию.

Отметим, в ближайшее время региональным следователям предстоит направить в Москву доклад о промежуточных результатах масштабного расследования. Дело находится под контролем центральным аппаратом ведомства.

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