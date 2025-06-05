



Росводресурсы объявили об окончании режима спецпопуска на Волгоградском гидроузле с 8 июня. К этому времени среднесуточные сбросные расходы через Волгоградский гидроузел составят около 5000 м³/с. В этом режиме ГЭС будет работать всего 2 дня.

– Половодье 2025 года в створе Волгоградского гидроузла началось 29 апреля и продолжалось 39 дней. Приток в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале 2025 года ниже нормы более чем на 30 %. Максимально установленные Росводресурсами значения составляли 23000 ± 500 м³/с в течение 3 дней, с 04 по 06 мая. Сброс в таком объеме предназначен для наполнения водой Волго-Ахтубинской поймы, – сообщили на Волжской ГЭС.

Здесь также отметили, что спецпопуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

Режим работы Волжской ГЭС будет скорректирован в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой.