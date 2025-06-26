Под Волгоградом в селе выявили вспышку бруцеллеза

В Волгоградской области введены ограничения на оборот животных, продукции животного происхождения и кормов на территории двух поселений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии, опасная инфекция была обнаружена у буренок в хуторе Бузиновка Калачевского района.
Больных животных выявили в жилом массиве в границах улиц Садовая, Центральная и Молодежная. Неблагополучным очагом обозначили территорию в радиусе 3 километров от очага инфекции. Ограничительные меры будут действовать в Бузиновском и Береславском сельских поселениях до убоя последнего больного животного.
Фото V102.RU (архив)