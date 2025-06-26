В Волгограде Александр Пак попросил о рассмотрении дела присяжными





Стали известны подробности предстоящего судебного процесса об убийстве 40-летней волгоградки Екатерины Буравлевой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Волгоградского областного суда, дело в отношении Александра Пака, переехавшего внедорожником на глазах у детей многодетную мать, будет рассмотрено с участием коллегии присяжных. С соответствующим ходатайством выступил сам подсудимый на этапе завершения следствия.

Напомним, по версии правоохранителей, 22 октября 2024 года Александр Пак совершив ДТП намеревался скрыться с места происшествия. Его попыталась остановить Екатерина Буравлева, схватившись за ручку водительской двери внедорожника. Подсудимый совершил несколько манёвров, в результате чего волгоградка упала на дорогу, а мужчина проехал по ней, нанеся тёплые травмы.

За жизнь Екатерины месяц боролись сначала волгоградские, а затем и московские медики. Однако 29 ноября она скончалась.

При этом долгое время виновнику аварии не избиралась мера пресечения, а затем суд отправил предполагаемого убийцу под домашний арест. Мужчина оказался в СИЗО лишь после внимания федеральных СМИ к тому, что он нарушает избранный режим, свободно разъезжая на автомобиле по городу.

Отметим, ранее 24 июня было завершено следствие по уголовному делу. 26 июня стало известно об утверждении обвинительного заключения и направления дела в Волгоградский областной суд. За убийство лица Екатерины Буравлевой, совершённое во время исполнения ей общественного долга, Александру Паку грозит до 20 лет тюрьмы.