В Волгограде обнаружили сделанное из порошка сливочное масло

Подозрительную молочную продукцию удалось обнаружить в Волгограде благодаря системе «Меркурий». Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, организация в Волгограде получила 5 кг сливочного масла, которое изготовило из неизвестного сырья предприятие Московской области. Последнее, в свою очередь, использовало сливочную массу, сделанную в Калужской области.
Однако сливочным маслом странный продукт назвать было сложно. Оказалось, что якобы сливочная масса произведена из компонентов, не являющихся молочной продукцией, а именно из белкового продукта, белка сухого и концентрированного жира. Кроме того, в сырье не была указана ветеринарно-санитарная экспертиза.
По данному факту управлением в отношении хозяйствующего субъекта, принявшего молочную продукцию, выработанную из сырья неизвестного происхождения, объявлено предостережение. А производственный сертификат на так называемое масло аннулирован.