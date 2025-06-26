Общество

Гром грянул: перекресток в Волгограде обнесли заборами после жуткого наезда грузовика на женщину

Общество 26.06.2025 16:25
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26.06.2025 16:25


В Ворошиловском районе Волгограда после жуткого дорожно-транспортного происшествия, в результате которого под колесами многотонного грузовика погибла пожилая женщина, перекресток спешно обнесли ограждениями. Как сообщает фотокорреспондент ИА «Высота 102», заборы появились и на улице Неждановой, и на Автозаводской, образующих перекресток.


Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 июня и попало на запись камер дорожного видеонаблюдения. Судя по кадрам с камеры, 64-летняя волгоградка вышла на проезжую часть, когда поток машин уже начал движение. При этом волгоградка оказалась в так называемой слепой зоне для водителя грузовика. Поняв, что вот-вот окажется под колесами, пенсионерка попыталась убежать от стартовавшей с места многотонной машины, однако грузовик сбил ее с ног и переехал передней парой колес. 

Подчеркнем, что погибшая женщина оказалась на проезжей части по собственной неосмотрительности вне пешеходного перехода. Если бы ограждение было установлено вдоль дороги на тот момент, трагедии, вероятнее всего, и не случилось. 



По информации читателей ИА «Высота 102», установку ограждений муниципальные службы произвели накануне. Металлические конструкции горожане обнаружили сегодня, 26 июня, утром со всех сторон злосчастного перекрестка.  



Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

 

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