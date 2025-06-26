



В селе Еланского района Волгоградской области 13-летнюю школьницу нашли мертвой во дворе частного дома. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась там накануне, 25 июня. Мать, обнаружившая дочь повешенной, надеялась спасти ее и на руках понесла в райбольницу. Однако медики оказались бессильны.

По данным информагентства, девочка проживала с семьей в селе Журавка, расположенном в 15 километрах от районного центра Елань. Накануне днем девочка была дома вместе с мамой и младшим братом.

– Очень хорошая, полная семья: отец, мать, девочка и ее младший братик. Положительные. Ничего плохого о них и не скажешь, – рассказали ИА «Высота 102» местные жители. – Вчера, как и всегда, глава семейства был на работе, мать хлопотала по дому. Насколько известно, перед тем, как найти дочь уже бездыханной, Альбина (имя изменено, – Прим.ред.) запретила ей сидеть в телефоне. Обычная бытовая сцена в любой современной семье. Мать занялась своими делами, а девочка... Как сказали врачи, спасти ее уже было нельзя.

Тело девочки спохватившаяся ее мать обнаружила в сарае. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия в результате повешенья.

– Мать, конечно, не в себе теперь, да и все село в шоке, – с сожалением говорят сельчане. – Она ведь когда нашла дочку, вытащила ее из петли, схватила на руки и помчалась в больницу. Вызывать и ждать скорую было бы долго, но и сама она ее спасти не смогла.

Со слов свидетелей трагедии, в доме семьи уже побывали правоохранители, но каких-либо записок, написанных рукой девочки они не нашли.

По не подтвержденным официально данным, по факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело. В СУ СК России по Волгоградской области трагедию с ребенком не комментируют.

Фото: архив ИА «Высота 102»