С 1 июля изменятся правила обращения с медицинскими отходами

Общество 26.06.2025 16:04
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26.06.2025 16:04
Медицинские отходы класса «А» приравниваются к твердым коммунальным отходам и на территории Волгоградской области должны передаваться региональному оператору. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения вносит вступающий в силу с 1 июля 2025 года федеральный закон № 306-ФЗ от 08.08.2024.
Медучреждениям, в том числе клиникам, санаториям, медицинским центрам, образующим медицинские отходы класса «А», необходимо заключить договор с региональным оператором. Если такой договор уже есть, то повторно заключать его не нужно.
Для заключения договора по обращению с твердыми коммунальными отходами юридические лица собирают пакет документов и подают заявку на официальном сайте регоператора. Комплект документов можно направить на электронный адрес: vlg_ecocentr@clean-rf.ru или принести лично в абонентский участок.
По всем вопросам можно обратиться в контактный центр по номеру 8 (8442) 230-230.
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