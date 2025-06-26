



В Волгограде правоохранители опубликовали кадры задержания организатора незаконной миграции. Как сообщает ИА «Высота 102», в спецоперации приняли участие бойцы подразделения СОБР, а также сотрудники полиции и ФСБ.







- 35-летний житель области помог получить разрешение на временное пребывание на территории Российской Федерации в упрощённом порядке 27-летнему иностранному гражданину. Для этого мужчина подговорил свою 60-летнюю знакомую, жительницу Тракторозаводского района, заключить фиктивный брак с иностранцем,- рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Зарегистрировать фиктивные отношения пенсионерка согласилась за вознаграждение.

Как ранее уже сообщала редакция, в отношении 35-летнего и 60-летней фигурантов СО УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Пенсионерке и её знакомому грозит до 10 лет тюрьмы.

Оба фигуранта были отпущены под подписку о невыезде. В ближайшее время фиктивный брак будет расторгнут. Иностранец помещён в Центр временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по Волгограду. Впоследствии мужчина будет выдворен за пределы страны.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области