Волгоградская чиновница Анна Елисеева попытается выйти из СИЗО 2 июля





2 июля в Москве вновь будет рассмотрен вопрос о содержании Анны Елисеевой в СИЗО. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, подозреваемая правоохранителями в получении взятки в особо крупном размере, планирует оспорить содержание под стражей.

Напомним, муниципальная чиновница была задержана 12 марта и этапирована в Москву. На следующий день Басманный суд Москвы поместил подозреваемую под арест. Впоследствии, 11 мая, судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия о продлении содержания Анны Елисеевой под стражей до 6 августа 2025 года.