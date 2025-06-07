Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал исковые требования Росприроднадзора о взыскании с ООО «НПО «Крелит» более 2,5 миллиона рублей вреда, нанесенного почвам в Волгоградской области. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Напомним, что ранее компания из города Азова Ростовской области, которая занимается утилизацией отсортированных материалов, была привлечена к административной ответственности за сброс строительных материалов на почву.

Проверку природоохранное ведомство проводило совместно с сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по городу Волгограду.

Было установлено, что ООО «НПО «Крелит» осуществило сброс отходов на почву арендованного земельного участка с кадастровым номером 34:34:030057:203.

- По результатам проведенного филиалом ЦЛАТИ по Волгоградской области анализа отобранных проб отходов установлено, что отходы отнесены к IV-V классам опасности. Общая площадь захламленной территории составила 44 м.кв, объем сброшенных на почву отходов составил 44 м.куб. Кроме того, установлены превышения загрязняющих веществ в почве по нитрат-иону, - сообщили в управлении.

За нарушения был назначен административный штраф в сумме 70 тысяч рублей. Также был рассчитан вред, нанесенный в результате несанкционированного сброса мусора. Однако в добровольном порядке компания выплачивать его не стала.

Иск был направлен в Арбитражный суд Ростовской области, который встал на сторону Росприроднадзора. Апелляционная инстанция также подтвердила это решение.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора