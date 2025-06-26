В волгоградских магазинах «Маяк» нашли горы негодной еды





Фальсифицированные продукты питания обнаружили проверяющие Россельхознадзора в магазинах «Маяк». Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении федерального ведомства, проверки в 24 магазинах указанной торговой сети (ООО «Восторг-61»), расположенных в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в республике Калмыкия, прошли в период с 21 апреля по 6 июня 2025 года в рамках поручения Правительства РФ.

В магазинах сети выявлены грубые нарушения требований технических регламентов. В частности, магазины торговали продукцией животного происхождения с истекшими сроками годности, с отсутствием обязательной информации о сроках годности и условиях хранения. Кроме того, в реализации находилась продукция без ветеринарных сопроводительных документов.

Во время проверок были отобраны 19 проб пищевой продукции для исследования на соответствие требованиям техническим регламентам, по результатам которых в 9 пробах молочной продукции и пробе мясной продукции выявлена фальсификация. Кроме того, в пробе мясной продукции обнаружен антибиотик тетрациклинового ряда.

В частности, растительные масла нашли в трех пробах сливочного масла ООО «Фермерский продукт» (Ставропольский край), в пробе сливочного масла ООО «РМК» (Ростовская область), в пробе творога ИП Лукьянченко А.С. (Ставропольский край), в пробе творога ООО «Молокогрупп» (Ставропольский край), в пробе сливочного масла ООО «Русмолоко» (Ставропольский край), в пробе сметаны ООО «Хладокомбинат Лабинский» (Краснодарский край), в пробе сливочного масла ООО «Касленд» (г. Москва). Кроме того, в говяжьем фарше производства ИП Громко В.В. (Волгоградская область) обнаружен незаявленный в маркировке компонент — видоспецифичная ДНК свиньи. Антибиотик тетрациклинового ряда выявили в говяжьих ребрах ООО «Тимашевск мясопродукт» (Краснодарский край).

По итогам проверки 900 кг пищевой продукции было изъято и направлено на уничтожение.

Также возбуждены 24 дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и виновных должностных лиц. А организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа.