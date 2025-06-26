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Плата за коммуналку вырастет в Волгоградской области с 1 июля: смотрим, на сколько

Актуально 26.06.2025 14:17
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26.06.2025 14:17


Жители Волгоградской области с 1 июля, как и все россияне, будут платить больше за услуги ЖКХ в связи с новым ростом тарифов. Как сообщает ИА «Высота 102», расценки на водоотведение, водоснабжение, отопление и электричество в регионе были утверждены еще в декабре 2024 года. А накануне, 25 июня, комитет тарифного регулирования утвердил новые тарифы на газ.

Итак, смотрим, как изменится плата за коммуналку в Волгоградской области с 1 июля 2025 года. 

Газ  

На 13,28 рублей, или на 10,28%  увеличится ежемесячная плата с человека за газ, используемый для приготовления пищи, если отсутствует счетчик. Если сейчас по нормативу платеж на одного человека составляет 129,15 рубля на человека, то с 1 июля  будет 142,43 рубля. 

Если газом отапливается жилище, то  при расчете по нормативу платеж за 1 кв. м вырастет на 5,94 руб. или на 10,5%. При использовании индивидуальных приборов учета платеж формируется, исходя из конкретного количества потребленного газа и в зависимости от направления его использования. 

Электроэнергия

С 1 июля 2025 года стоимость кВт/ч возрастёт на 12,6%. Для горожан, пользующихся газовыми плитами, тариф на электроэнергию увеличится на 74 копейки: с 5,88 руб./кВт. ч до 6,62 руб./кВт. ч. Для жителей сельских населенных пунктов, а также тех, кто проживает в домах с электроплитами и электроотопителями, он вырастет на 52 копейки: с 4,12 руб./кВт.ч до 4,64 руб./кВт. Ч. 

Водоснабжение 

Тариф на питьевую воду вырастет на 12,3 %. Кубометр холодной воды станет дороже на 3,89 руб. – до 35,42 руб. 

Водоотведение

За водоотведение волгоградцы будут платить по 22,87 руб. (+2,49) за кубический метр. 

Отопление и горячая вода 

Тарифы на отопление и горячую воду станут больше на 12,6%. Если тариф компонента на тепловую энергию составляет 1672,39 рубля за гигакалорию включая НДС, то с 1 июля он вырастет до 1883,11 рубля за гигакалорию. 

ТКО

Теперь житель многоквартирного дома будет платить за вывоз мусора 130,77 руб. (+14,22 руб.). Размер платы для горожанина, проживающего в частном секторе, составит 128,86 руб. (+14,01 руб.). Сельский житель, проживающий в частном доме, ежемесячно будет платить 113,63 руб. (+12,36 руб).

Важно, что новые  тарифы не превысят максимально допустимых индексов, установленных федеральным центром для Волгоградской области, – 12,1 %. При этом сохраняются все льготы на оплату услуг ЖКХ. У волгоградцев также есть право на субсидии в том случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 % совокупного дохода семьи.

В соседних с Волгоградской областью регионах, как и в других субъектах, приняты свои тарифы на услуги ЖКХ. При этом, если даже предельный индекс в некоторых регионах  меньше, чем в Волгоградской области, действующие расценки на коммуналку там выше.  Например, в Астраханской области предельный индекс изменения тарифов составит с 1 июля 10,7 %. Однако за водоотведение  жители этого региона платят 43,51 руб. за куб. м, что почти вдвое дороже. А, если смотреть на ситуацию в целом, то больше всего вырастут тарифы на ЖКХ с 1 июля в Пермском крае – на 21,1% В Москве платежи увеличатся на 15 %, а в Санкт-Петербурге – на 14,6 %.

Коллаж V102.RU

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