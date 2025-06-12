Экология

Запах сереводорода накрыл райцентр в Волгоградской области

Экология 12.06.2025 19:50
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12.06.2025 19:50


Жители города Новоаннинский в Волгоградской области пожаловались на запах «тухлых яиц», который исходит от реки Перевозинка. Как сообщает V102.RU, в местных пабликах опубликовано видео заросшего водорослями водоема, в котором, к слову, водятся цапли.

- Раньше река краснела, сейчас воняет сероводородом. Ну, хоть цапли живут – значит, не страшно, - комментируют местные жители.

В администрации города просят жителей не волноваться, заверяя, что ситуация под контролем. По словам местных властей, специфический запах исходит от водорослей и бактерий, которые стали активно размножаться в жару.

Напомним, что два года подряд – в 2020 и 2021 году - река Перевозинка в Новоаннинском районе окрашивалась в багровые тона. Проводилось  расследование, были взяты образцы воды, в которых обнаружилось превышение по марганцу. Однако источник загрязнения так и не удалось обнаружить.

Скриншот с видео «Новоаннинский сегодня» / t.me

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