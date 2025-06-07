



Короткий и непривычно скудный сезон мошки в Волгоградской области вызывает у горожан весьма противоречивые чувства. Радуясь «неурожайности» москита, многие в то же время задумываются о будущем рыбы. О последствиях сезона, удивившего даже профессионалов, - в материале ИА «Высота102».

Из-за практически бесснежной зимы и маловодия в этом году волгоградцы получили не традиционный флакон гудящей, зудящей и крайне надоедливой мошки, а только лишь его пробник. По прогнозам специалистов, уже к концу этой недели число насекомых пойдет на убыль, а вскоре и вовсе сойдет на нет.

- Вроде бы радость – мошки стало меньше. На этом фоне возникает шальная мысль – а не убрать ли ее полностью? Нет, ни в коем случае, - настаивает известный ихтиолог Сергей Яковлев. – Личинки мошки хотя и очень маленькие, но при этом крайне питательные для молоди рыб. Если мы избавимся от насекомых, то даже при хорошем разливе рыбы будет мало. Ей будет попросту нечем питаться, и она погибнет. Честно говоря, я не понимаю, почему волгоградцы всякий раз поднимают волну недовольств из-за мошки. Возьмем для сравнения Астраханскую область, в которой на порядок больше гнуса. Вы хотя бы раз слышали стоны от местных жителей? Они живут так всю жизнь и воспринимают этот сезон, как абсолютную норму.

Последствия такого мимолётного свидания с прославившимися на весь мир насекомыми в первую очередь ощутят рыбаки. Впрочем, считать рыбу и делать определенные выводы ихтиологи будут значительно позже.

- Безусловно, поколение рыб этого года будет небольшим. Тем не менее, один год обычно не играет критической роли и в целом укладывается в средние значения, - отмечает Сергей Яковлев. – Если маловодие повторится в следующем году, то вот тогда ситуация с рыбой будет не так оптимистична. Сейчас же нам нужно просто выдохнуть. И, кстати, не забывать о том, что в следующем году мошка наверняка вернет себе свои позиции. Обладая хорошей плодовитостью, она откладывает много яиц. Те, которые не вылупились сейчас, остались в почве в высушенном состоянии. На следующие год они зальются водой, и мы получим привычное нам количество насекомых.

Нынешний сезон гнуса волгоградские биологи и энтомологи запомнят надолго. По их словам, подобного развития событий они не наблюдали как минимум 30 лет – и дело здесь не только в малочисленности мошки.

- Такой удивительной ситуации за последние тридцать лет я не наблюдала, - рассказывает волгоградский энтомолог Галина Мельникова. – В этом году выплод комара и мошки случился одновременно! Комары прилетели на четыре недели позже обычного. А случилось это из-за того, что вслед за бурным и очень теплым началом весны пришло резкое похолодание. Немалую роль сыграли и обильные дожди, создавшие дополнительные площади для выплода насекомых.

Фото Павла Мирошкина