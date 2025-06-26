



Около 600 единиц конфискованной техники передали таможенники Министерству обороны РФ. Как рассказали V102.RU в Астраханской таможне, партию иностранных телевизоров, массажных кресел и акустических колонок на 15,5 миллиона рублей обнаружила мобильная группа таможни на трассе в Волгоградской области при проверке грузового автомобиля.

Документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров на ЕАЭС, у водителя отсутствовали. Товары были ввезены в Россию без уплаты таможенных платежей и предназначались для розничной продажи в СКФО и ЮФО.

Партия товаров изъята и по решению суда обращена в доход государства, после чего отправлена подразделениям Минобороны.

Всего передано 491 телевизор, 60 массажных кресел и 47 акустических колонок. В зоне СВО телевизоры используются в информационных пунктах полков и госпиталях. Массажные кресла незаменимы в реабилитационных центрах и госпиталях для участников СВО.

Фото Астраханской таможни