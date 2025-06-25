Экология

В Волгограде и Волжском индекс загрязнения атмосферы вырос втрое

Экология 25.06.2025 14:45
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25.06.2025 14:45


Индекс загрязнения атмосферы в Волгограде и городе-спутнике Волжском вырос втрое по сравнению с показателями четырехлетней давности. Как сообщает V102.RU, об этом говорится в очередном докладе о состоянии экологии региона. 

В Волгограде величина индекса загрязнения атмосферного воздуха в 2020 году составляла 3,5, а к 2024 году выросла до 9,4. В городе Волжском в 2020 году значение составляло 2,3, а в 2024 уже 7,7. 


К слову, допустимыми значениями индекса считаются от  0 д 6. Высоким превышением нормы принято считать показатели от 7 до 13.

Кроме того, в недавнем отчете о состоянии атмосферного воздуха от 23 июня сообщалось, что в Волгограде также превышены значения содержания в воздухе аммиака и хлорида водорода. В Волжском, по последним данным, замечено превышение в воздухе сероводорода, а в Краснослободске сероводорода и оксида азота.


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