Дед погибшего на СВО волгоградца доказал в суде право на выплаты

67-летний житель Красноармейского района Волгограда по решению суда признан воспитателем погибшего на СВО внука. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина с 2007 года после смерти родителей ребенка взял на себя заботу о внуке, воспитывал и содержал его до достижения им совершеннолетия.
После армии молодой человек продолжил службу по контракту и в августе 2024 года ушел на СВО, но погиб в сентябре этого же года.
Однако социальные выплаты за погибшего внука волгоградец не получил. Факт воспитания и содержания осиротевшего парня пенсионером пришлось доказывать в суде. Но это теперь даст мужчине право на получение соответствующих выплат и иных мер соцподдержки, подчеркнули в прокуратуре.
Фото V102.RU (архив)