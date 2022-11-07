Расследования

Убыточный «Ситиматик-Волгоград» дает зарабатывать миллионы на мусоре другой компании

Расследования 07.11.2022 13:42
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07.11.2022 13:42



Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград», который объясняет свои долги низким тарифом на оказываемые им услуги, позволяет получать на мусоре баснословные прибыли другой компании – ООО «Волга-Д». Как сообщает ИА «Высота 102», об этом свидетельствуют данные о финансовой деятельности компаний, опубликованные в системе СПАРК.
Так, ООО «Ситиматик-Волгоград» 2021 год закончил с убытком в сумме 593,6 миллиона рублей, практически удвоив его с 2020 года - 276,1 миллиона рублей. На этом фоне ООО «Волга-Д», которая осуществляет в Волгоградской области деятельность по транспортировке отходов, за 2021 год получила чистую прибыль в сумме 280 миллионов рублей. Предыдущий год также был удачным - 213,7 миллиона рублей прибыли.
В системе СПАРК указано, что ООО «Волга-Д» работает на регионального оператора, оказывая ему услуги трех видов: по аренде транспортных средств без экипажа; по транспортировке ТКО в Волгоградской области; по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования. 



С 2018 года эта коммерческая организация, согласно сайту госзакупок, победив в электронных аукционах, заключила с региональным оператором шесть контрактов на 9,37 миллиарда рублей. Самый крупный контракт на 3,28 миллиарда рублей ООО «Волга-Д» с региональным оператором был подписан в июне 2020 года на транспортировку отходов в Волгоградской области со сроком исполнения до 07.07.2023 года. 
Анализ владения этих двух компаний указывает на их очевидное родство. В системе СПАРК есть данные, что материнской компанией ООО «Ситиматик-Волгоград» и ООО «Волга-Д» является АО «Диджиталтех», которая зарегистрирована в Москве по адресу: Варшавское шоссе, 9. Проще говоря, убыточный «Ситиматик-Волгоград» и суперприбыльная компания «Волга-Д» - это дочки АО «Диджиталтех». Кто сейчас является совладельцем материнской компании, неизвестно. Ранее эту роль выполняло ООО «Инвестиции в развитие», но, согласно открытым данным, организацию по решению учредителей ликвидировали 3 декабря 2021 года.
В общей сложности в АО «Диджиталтех» входит целая группа компаний, осуществляющих свою деятельность в мусорной сфере.  



Напомним, в Волгоградской области регоператор по обращению с ТКО по итогам конкурса был определен летом 2018 года. К своим обязанностям компания ООО «Управление отходами — Волгоград» приступила с 1 января 2019 года. В апреле 2021 года компания сменила название на ООО «Ситиматик-Волгоград». 
Как ранее сообщало информагентство, региональный оператор накопил огромные долги перед компаниями (операторами), которые эксплуатируют в Волгоградской области объекты обработки и захоронения ТКО, что побудило их обратиться к губернатору и в прокуратуру Волгоградской области.
В ответе прокуратуры Волгоградской области указано, что размер задолженности регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград» перед этими компаниями по состоянию на 01.10.2022 составил 316 325 487, 90 руб., в том числе просроченная – 257 928 938, 36 руб. 
Начиная с апреля текущего года ситуация с задолженностью ООО «Ситиматик-Волгоград» обсуждалась на совещании облкомприроды с представителями прокуратуры, регионального оператора и операторов. В октябре текущего года этот вопрос рассматривался на расширенной коллегии прокуратуры Волгоградской области и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры с участием представителей ГУ МВД России по Волгоградской области и облкомприроды.
В свою очередь «Ситиматик-Волгоград» считает, что причина его долгов – низкие тарифы на вывоз мусора в Волгоградской области. 
Так, тариф на услуги, которые оказывает «Ситиматик-Волгоград» как региональный оператор, ежегодно снижается – в 2022 году он уменьшился на 6,5 % по сравнению с 2021 годом. Одновременно с этим, тарифы на услуги операторов по обработке и захоронению ТКО ежегодно растут. К примеру, в 2022 году по сравнению с 2021 годом среднемесячное начисление за подобные услуги увеличилось на 13 %, – поясняли ИА «Высота 102» в компании.
Однако аудиторы КСП Волгоградской области, которые провели в августе текущего года проверку законности установления комитетом тарифного регулирования расценок на услуги регоператора, считают, что тариф может быть еще снижен в 2023 году из-за снижения затрат «Ситиматик-Волгоград» на обработку отходов. Аудиторы отмечали, что расходы регоператора на переработку мусора включены в общий тариф для населения. Однако компания тратит на эти цели меньше, чем должна.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
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