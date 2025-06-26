



В Волжском Волгоградской области за кругленькую сумму продают известный торговый центр. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне на одной из популярных электронных площадок по реализации недвижимости был выставлен ТЦ «Волжский пассаж».

Двухэтажное здание 2008 года постройки с подвалом и техническим этажом общей площадью 5362,4 кв. метров находится на земельном участке площадью 4873 кв. метров, находящемся у владельца в долгосрочной аренде до 2073 года. Объект имеет собственную котельную.

Располагается сооружение в центральной части города. Арендаторами коммерческих площадей в ТЦ выступают магазины «Чижик», «Мегахэнд», туристическая фирма «Эл-Си Тур», зоомагазин, магазин штор, отдельные точки товаров с одеждой и обувью.

Средняя ставка за 1 кв. метр здесь составляет 1 тыс. рублей. Предполагаемую ежемесячную прибыль от сдачи помещений в аренду владелец ТЦ оценивает в 3,8 млн рублей. При этом ежемесячные расходы на содержание здания – 1,2 млн рублей.

Отметим, новый владелец будет отобран по итогу аукциона. Начальная стоимость объекта – 353,9 млн рублей.

Фото: панораме сервиса "Яндекс. Карты"