Роспотребнадзор нашел в Волгограде опасные вещества в воздухе

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки качества атмосферного воздуха в Волгограде и области нашли такие опасные и токсичные вещества, как аммиак и формальдегид. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора, всего в 2024 году было исследовано 19851 проба атмосферного воздуха, из них свыше 16,5 тысячи или 83,3% в городах.

Оценивалось состояние воздуха на территории жилой застройки и автомагистралях.

Так, в Волгограде и Волжском регистрировались предельно допустимые концентрации по взвешенным веществам, диоксиду серы, дигидросульфиду, диоксиду углерода, а также формальдегиду и аммиаку.

Последние два вещества были обнаружены в 1 пробе из 931, а также в 1 пробе из 819 соответственно.

В ходе наблюдений, в атмосферном воздухе не выявлялись хлористый водород, группа ароматических углеводородов, метантиол, диоксид и оксид азота, как было годом ранее.