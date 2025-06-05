Экология

Роспотребнадзор нашел в Волгограде опасные вещества в воздухе

Экология 05.06.2025 20:50
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05.06.2025 20:50


Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки качества атмосферного воздуха в Волгограде и области нашли такие опасные и токсичные вещества, как аммиак и формальдегид. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора, всего в 2024 году было исследовано 19851 проба атмосферного воздуха, из них свыше 16,5 тысячи или 83,3% в городах.

Оценивалось состояние воздуха на территории жилой застройки и автомагистралях.

Так, в Волгограде и Волжском регистрировались предельно допустимые концентрации по взвешенным веществам, диоксиду серы, дигидросульфиду, диоксиду углерода, а также формальдегиду и аммиаку. 

Последние два вещества были обнаружены в 1 пробе из 931, а также в 1 пробе из 819 соответственно.

В ходе наблюдений, в атмосферном воздухе не выявлялись хлористый водород, группа ароматических углеводородов, метантиол, диоксид и оксид азота, как было годом ранее.

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