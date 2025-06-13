Экология

В Волгограде засняли, как самосвал лихо отсыпает мусором землю под коттеджным посёлком

Экология 13.06.2025 07:15
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13.06.2025 07:15


В Волгограде эко-активисты вновь бьют тревогу из-за бесчинства «серых» мусоровозов. Как сообщает ИА «Высота 102», 10 июня неравнодушные горожане засняли на видео, как КАМАЗ, гружёный строительными отходами, опорожняется на территории посёлка ВПЭЛС № 5 Ворошиловского района.



Судя по опубликованным кадрам, самосвал высыпает мусор в нескольких метрах от строящегося коттеджа на пересечении ул. Дружбы и ул. Серноводской.

- Автомобиль китайского производства, госномер М227ЕН134. Координаты сброса: 48.714232, 44.437812. Просим природоохранные органы организовать проверку по данному факту и привлечь к предусмотренной законом ответственности этого персонажа, - говорится в сообщении Telegram-канала «Экология Волгограда».

На видео отчётливо видно, что самосвал сбрасывает груды пластиковых панелей. Рядом же находятся сразу несколько огромных куч из обломков железобетона, тротуарной плитки, пластиковых труб.

Отметим, недавно эко-активисты сообщали о вывозе отходов от сноса рынка «Олимпия» в овраг на территории Дзержинского района Волгограда. При этом бывший хозяин торгового пространства свою причастность к данному нарушению категорически отрицает.

Фото и видео: «Экология Волгограда» / t.me

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