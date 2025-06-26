Общество 26.06.2025 14:33 Реклама
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26.06.2025 14:33 Реклама
Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, расширил сферу применения отходов производства в рамках совместного проекта с Волжским политехническим институтом. В сотрудничестве с данным вузом, который является филиалом Волгоградского государственного технического университета, ВТЗ разработал ряд технологических решений, в том числе для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.
ВТЗ предоставил ВПИ несколько видов промышленных отходов с целью разработки новых способов их вторичного использования, в том числе тонкодисперсную пыль газоочистки, содержащую частицы железа. На ее основе в ВПИ создали сорбционный материал с содержанием магнитных частиц, который можно наносить на поверхность воды, загрязненной мазутом, а затем вытягивать магнитом, поднимая таким образом до тонны смеси с нефтепродуктом.
Метод прошел экспертизу Министерства науки и высшего образования РФ, а группа представителей исследовательского коллектива ВПИ отправилась на ликвидацию аварийного разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае.
Также различные виды промышленных отходов с ВТЗ использовались в научно-практических разработках с целью получения составов для ремонта дорожных покрытий, восстановления малых архитектурных форм, улучшения наполнителей клеевых материалов. Виды отходов, которые использовались в научном исследовании, ранее размещались на полигоне промышленных отходов ВТЗ.
– Полигоны ТМК – это не только современные комплексы управления отходами производства, но и площадки с большим научно-исследовательским потенциалом. Проект с ВПИ – не единственный пример. В частности, на полигоне ВТЗ впервые применили в качестве изоляционного материала геомембрану – эта разработка успешно себя зарекомендовала и вошла в справочник наилучших доступных технологий. Еще один пример – совместный проект ВТЗ и МГТУ им. Баумана «Карбоновая ферма» по высаживанию и изучению растений, которые приживутся на полигоне в степном засушливом климате и обеспечат максимальное поглощение углекислого газа в короткий срок, – отметила главный эколог ТМК Марианна Климова.
– Из общего количества отходов ВТЗ 94% повторно используется в производстве, а также переводится в категорию побочной продукции и реализуется сторонним потребителям, остальные 6% поступают на полигон размещения, так как на современном этапе развития промышленности нет альтернативных методов их переработки. Однако технологии развиваются, и благодаря этому отходы производства приобретают ресурсную ценность, могут использоваться для изготовления материалов и изделий различного назначения. Реализованные совместно с ВПИ проекты открывают новые перспективы для решения экологических и экономических задач на всероссийском уровне, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Полигон размещения отходов ВТЗ открылся в 2013 году. ТМК реализует аналогичный проект в уральском регионе для производственных отходов Первоуральского новотрубного завода. На современном объекте применят технологию ВТЗ, адаптированную учетом характера отходов и климатической зоны – в частности, здесь сделают двойной слой изолирующих материалов – бентонитовые маты как глиняная основа и изолирующая геомембрана. Строительство полигона, который планируют запустить в 2028 году, начнется после прохождения необходимых экспертиз.
Фото: пресс-служба предприятия
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