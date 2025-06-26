Под Волгоградом «семерку» расплющило о стену гаража, есть погибшая





В Октябрьском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-2107». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, а в поселке Октябрьский на улице Свердлова отечественная легковушка протаранила забор и влетела в стену на территории частного дома.





По предварительной информации, водитель легковушки напротив дома №89 не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина, протаранив забор, также врезалась в Opel Astra.

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля, водитель с травмами был госпитализирован.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области