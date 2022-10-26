Экология

«Ситиматик-Волгоград» оказался в шаге от потери статуса регоператора

Экология 26.10.2022 17:06
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26.10.2022 17:06



Прокуратура Волгоградской области считает недостаточными меры, которые принимает облкомприроды для разрешения ситуации с задолженностью «Ситиматик-Волгоград» перед компаниями, которые эксплуатируют в регионе объекты обработки и захоронения ТКО. 
Как сообщает ИА «Высота 102», такой вывод надзорное ведомство сделало по итогам рассмотрения поступившего в прокуратуру коллективного обращения руководителей организаций, работающих в сфере захоронения и обработки отходов в Волгоградской области.
Напомним, что еще в июне текущего года руководители семи организаций направили письмо губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой не допустить дестабилизации ситуации в сфере обращения с ТКО. Они утверждали, что регоператор задолжал им колоссальную сумму – почти 300 миллионов рублей. Коллективную жалобу предприниматели (Операторы) написали и в прокуратуру Волгоградской области.
По информации облкомприроды, размер задолженности регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград» перед Операторами по состоянию на 01.10.2022 составил 316 325 487, 90 руб., в том числе просроченная - 257 928 938, 36 руб., что превышает 1/12 часть необходимой валовой выручки, которая на 2022 год установлена в размере 3 090 209, 63 тыс. руб., – говорится в ответе прокуратуры Волгоградской области, которое есть в распоряжении редакции. – При этом региональным оператором сообщено о погашении задолженности на сумму 6 201 882,14 руб. платежными поручениями от 06.10.2022 №28438, 28439. в связи с чем облкомприроды меры к расторжению соглашения с региональным оператором не принимались.
В данном случае следует пояснить, что в соответствии с пунктом 40 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора, если задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами превышает 1/12 часть необходимой валовой выручки регионального оператора, определенной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное регулирование тарифов в области обращения с ТКО.
В Волгоградской области, как выходит из ответа прокуратуры, имеются законные основания для лишения ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регионального оператора.  
Поскольку принимаемые региональными органами власти меры не оказали положительного влияния на разрешение проблемного вопроса, прокуратурой области 17.10.2022 губернатору Волгоградской области внесено представление, – говорится в прокурорском ответе.



Начиная с апреля текущего года ситуация с задолженностью ООО «Ситиматик-Волгоград» обсуждалась на совещании облкомприроды с представителями прокуратуры, регионального оператора и Операторов. В октябре текущего года этот вопрос рассматривался на расширенной коллегии прокуратуры Волгоградской области и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры с участием представителей ГУ МВД России по Волгоградской области и облкомприроды.
В компании «Ситиматик-Волгоград» наличие задолженности перед компаниями, эксплуатирующими объекты в сфере обработки и захоронения отходов, летом текущего года объясняли снижением доходов из-за установленных в регионе тарифов.  
При этом на ситуацию с задолженностью компании влияет, в том числе, понижение тарифа на услуги регоператора на протяжении трех лет подряд, в то время как на другие коммунальные услуги наблюдается повышение тарифов, что также сказывается на росте операционных затрат регионального оператора, – комментировал ИА «Высота 102» ситуацию гендиректор «Ситиматик-Волгоград» Алексей Степанов.
Задолженность в размере почти 300 миллионов рублей тогда регоператор называл не соответствующей действительности.
КСП Волгоградской области, напомним, в августе текущего года проводила проверку законности установления комитетом тарифного регулирования расценок на услуги регоператора. Тогда сообщалось, что тариф на вывоз мусора для населения в Волгоградской области может быть пересмотрен в 2023 году в сторону уменьшения из-за снижения затрат регоператора на обработку отходов. Аудиторы отмечали, что расходы регоператора на переработку мусора включены в общий тариф для населения. Однако компания тратит на эти цели меньше, чем должна.
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»
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