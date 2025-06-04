Свалку размером с футбольное поле обнаружили прямо под Волгоградом





В Иловлинском районе Волгоградской области инспекторы Россельхознадзора обнаружили огромную свалку размером с футбольное поле. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении, до сих пор никто каких-либо попыток убрать мусор здесь не предпринимал.

– Управлением по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в рамках выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах Иловлинского района, выявлено нарушение земельного законодательства. В ходе обследования сельхозугодий выявлено складирование бытовых отходов и строительного мусора на площади 400 кв. м. На момент выездного обследования уборка захламления не осуществлялась, – сообщили информагентству в управлении.

На земельном участке специалисты произвели отбор проб почвы для определения показателей техногенного загрязнения таких как медь, цинк, свинец, бензапирен, нефтепродукты и интегральная токсичность.

В отношении нарушителя, вероятнее всего, в ближайшее время будет проведена проверка. В целях принятия мер реагирования Управлением Россельхознадзора в прокуратуру подготовлено заявление о согласовании проверочных мероприятий.

Фото: архив ИА «Высота 102»