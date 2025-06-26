В Волгограде 28 июня простятся с преподавателем ВГИИК Марией Дукой





В Волгограде умерла преподаватель кафедры социально-культурной деятельности ВГИИК Мария Дуки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу института, прощание с работником культуры пройдёт 28 июня в похоронном доме «Память» по адресу: улица им. Землячки, д. 74.

- За годы преподавательской деятельности Мария Ивановна накопила огромный опыт, научив множество студентов основополагающим знаниям, необходимым для успешного старта в выбранной профессии. Благодаря своему профессиональному подходу, энтузиазму и любви к делу Мария Ивановна воспитала немало молодых специалистов, которые продолжают нести её идеи и методы в своей дальнейшей практике, - говорится в сообщении пресс-службы ВГИИК.

Отметим, церемония должна состояться ориентировочно около полудня. Точное время проведения прощания в институте пообещали сообщить дополнительно.

Фото: пресс-служба ВГИИК