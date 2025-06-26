



В Волгограде на финишную прямую вышел отбор участников проекта «Сталинградский призыв». Как сообщает ИА «Высота 102», лишь единицам военнослужащих, которые находятся на СВО, осталось пройти очное интервью и убедить членов Общественного совета в том, что именно они должны затем войти список финалистов.

О том, какие направления выбирают участники спецоперации для работы в мирной жизни, и по каким критериям из 300 человек выберут 60, журналистам МТВ.ОНЛАЙН рассказал глава комитета Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил Российской Федерации Анатолий Баранкевич.

– Все ребята – участники проекта – все с чувством обостренной справедливости. И это очень правильное решение поставить их в будущем на управленческие должности. У них много энергии. Это чистые и порядочные люди, которые встали на защиту Родины, принесли там много пользы, жертвуя своим здоровьем. Победа неминуема, она придет – и эти ребята, которые возвращаются, как чистая струя войдут в нашу общественную жизнь, – сказал Анатолий Баранкевич.

По словам члена Общественного совета, участники проекта с большой ответственностью и даже волнением принимают участие в отборочных этапах.

– Перед выставлением баллов мы детально изучаем всю информацию о том, где он жил, кем был и работал до СВО, как попал на СВО, в каких частях служил, – уточнил Анатолий Баранкевич. – Смотрим на характер и организаторские способности всех участников.

Он также уточнил, что 90% участников проекта на текущем этапе уже определились с направлением, где хотели бы в мирной жизни применить свои знания и навыки.

Напомним, что в проекте принимают участие не только коренные жители Волгоградской области, но и участники СВО из других регионов.

– Мы спрашиваем их, почему они хотят остаться в Волгоградском регионе? Они отвечают, что им нравится и Волгоград, и люди, которые здесь живут. Но и самое важное – они считают Волгоград городом-символом нашей Победы, – рассказал член Общественного совета.

В настоящее время 99% участников «Сталинградского призыва» уже прошли очный этап собеседования. Остались единицы – те, кто находится на передовой и выполняет задачи. Напомним, что из 300 финалистов лишь 60 отправятся на обучение, которое будет длиться год. Отобрать их и предстоит членам Совета.

– Мы обращаем внимание на то, есть ли у человека опыт управленческой работы, руководил ли он коллективами. Спрашиваем, что именно хочет сделать участник в той или иной отрасли. У многих, к слову, уже есть готовые программы. Неподготовленных практически нет – все люди с опытом. Вспоминается лишь один паренек лет 22-х, который получил тяжелое ранение. Перед ним стоял выбор – либо военное училище, либо участие в нашем проекте. После беседы с нами он сделал выбор пользу училища, – подчеркнул Анатолий Баранкевич.

«Сталинградский призыв» – это региональный проект по формированию кадрового состава из числа участников СВО для органов государственной власти. Инициатором проекта выступил губернатор региона Андрей Бочаров – 2 февраля, в День 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, он объявил о старте программы.