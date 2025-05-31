В Волгоградской области завершили удлиненную «рыбную полку»

Сегодня, 31 мая, Волжская ГЭС начала работать в новом режиме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росводресурсы РФ, объем сбросов сократился до 13-13,5 тысячи кубометров в секунду, в течение остальных дней они будут уменьшаться на тысячу кубометров, и так – до 7 июня. А с 8 июня объем сбросов составит 5,2 тыс.
Ранее, напомним, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что по просьбе властей региона в Росводресурсах продлили еще на два дня рыбную полку, тогда как на волгоградском гидроузле планировали начать снижать сбросы с 29 мая. По словам Игоря Бабушкина, ведомство уже третий раз корректирует сценарий паводка в пользу астраханского региона. Общая продолжительность половодья в соседней области составила 40 дней.