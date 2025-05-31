Экология

В Волгоградской области завершили удлиненную «рыбную полку»

Экология 31.05.2025 11:48
0
31.05.2025 11:48


Сегодня, 31 мая, Волжская ГЭС начала работать в новом режиме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росводресурсы РФ, объем сбросов сократился до 13-13,5 тысячи кубометров в секунду, в течение остальных дней они будут уменьшаться на тысячу кубометров, и так – до  7 июня. А с 8 июня объем сбросов составит  5,2 тыс.

Ранее, напомним, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что по просьбе властей региона в Росводресурсах продлили еще на два дня рыбную полку, тогда как на волгоградском гидроузле планировали начать снижать сбросы с 29 мая. По словам Игоря Бабушкина,  ведомство уже третий раз корректирует сценарий паводка в пользу астраханского региона. Общая продолжительность половодья в соседней области составила 40 дней.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
30.05.2025 21:34
Экология 30.05.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2025 18:23
Экология 29.05.2025 18:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2025 14:27
Экология 29.05.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2025 11:20
Экология 28.05.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2025 08:27
Экология 27.05.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2025 15:53
Экология 26.05.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Экология
24.05.2025 06:55
Экология 24.05.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Экология
23.05.2025 17:23
Экология 23.05.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Экология
23.05.2025 14:29
Экология 23.05.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2025 10:36
Экология 22.05.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2025 18:58
Экология 21.05.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2025 08:10
Экология 18.05.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2025 10:28
Экология 17.05.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Экология
16.05.2025 14:37
Экология 16.05.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Экология
16.05.2025 10:58
Экология 16.05.2025 10:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:19
«И поеду снова»: мама погибшего участника СВО из Волгограда сделала модные стрижки раненым бойцамСмотреть фотографии
14:31
Бессменный руководитель волгоградского КИД Ольга Безбородова умерла на 89-м годуСмотреть фотографии
14:07
В семи районах Волгоградской области потравили саранчуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде наказали мать найденного на улице младенца в памперсеСмотреть фотографии
13:14
Волгоградское УФАС признало законным резкое подорожание проезда в ВолжскомСмотреть фотографии
12:32
В Котово банда похитителей баранов предстанет перед судомСмотреть фотографии
12:04
3-летний мальчик выпал из окна квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области завершили удлиненную «рыбную полку»Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде таксист сбил насмерть пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
11:07
На трассе Р-22 под Волгоградом столкнулись два молоковозаСмотреть фотографии
10:43
Московских врачей заманили на работу в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:18
Четверо взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:50
Путин поблагодарил работника фермера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Опрос V102.RU: 13% волгоградских семей с детьми не хватает денегСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде сузили дорогу из-за ремонта на дамбеСмотреть фотографии
08:30
Воевавший вместе с сыном житель Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
07:34
Дожди и грозы ослабят жару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Волгоградцам назвали самый «урожайный» на детей месяцСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде руины рынка «Олимпия» переехали в Проломный оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Авиакомпанию «Победа» уличили в незаконных требованиях к размеру ручной кладиСмотреть фотографии
20:52
В Волгограде обсуждают возможный уход гендиректора «Ротора»Смотреть фотографии
20:16
Мурашко: в России репродуктивные функции детей начнут проверять с 6 летСмотреть фотографии
19:44
Водитель Chery на встречке убил 18-летнего байкера в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
У здания с колоннами в центре Волгограда проектируют райский уголокСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде 115 млн рублей требуют от горе-подрядчика, провалившего ремонт больницы №15Смотреть фотографии
18:14
В Волгограде стартовали чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингуСмотреть фотографии
17:56
Новые регионы России планируют внести на карту 100-рублевых купюрСмотреть фотографии
17:48
В Камышине передали ордена Мужества семьям трех погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
17:05
У Аверкиева, Тюрина и Завезена завершились контракты с «Ротором»Смотреть фотографии
16:52
В Волгограде на ЕГЭ из сотен шпаргалок заметили только двеСмотреть фотографии
 