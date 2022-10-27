Общество

«Ситиматик-Волгоград» объяснил свои долги низким тарифом на вывоз мусора

Общество 27.10.2022 12:38
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27.10.2022 12:38



Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области «Ситиматик-Волгоград» считает низкие тарифы на оказываемые им услуги главной причиной формирования своей задолженности перед другими участниками рынка.
Действующая в регионе тарифная политика ведет к тому, что у ООО «Ситиматик-Волгоград» неизбежно формируется задолженность, в частности перед компаниями, работающими в сфере захоронения отходов и мусоросортировки, - говорится в письме, поступившем в редакцию ИА «Высота 102» от регоператора. - Так, тариф на услуги, которые оказывает «Ситиматик-Волгоград» как региональный оператор, ежегодно снижается – в 2022 году он уменьшился на 6,5 % по сравнению с 2021 годом. Одновременно с этим, тарифы на услуги операторов по обработке и захоронению ТКО ежегодно растут. К примеру, в 2022 году по сравнению с 2021 годом среднемесячное начисление за подобные услуги увеличилось на 13 %.
Как ранее сообщало информагентство, у ООО «Ситиматик-Волгоград» перед компаниями, которые эксплуатируют в регионе объекты обработки и захоронения ТКО, образовалась огромная задолженность – сотни миллионов рублей. Компании написали письмо губернатору и обратились в прокуратуру Волгоградской области.
Надзорное ведомство провело проверку и установило, что задолженность регионального оператора  ООО «Ситиматик-Волгоград» перед Операторами по состоянию на 01.10.2022 составила 316 325 487, 90 руб., в том числе просроченная - 257 928 938, 36 руб., что превышает 1/12 часть необходимой валовой выручки, которая на 2022 год установлена в размере 3 090 209, 63 тыс. руб.
Напомним, что эти данные дословно отражены в письме прокуратуры, которое есть в распоряжении редакции. Однако в «Ситиматик-Волгоград» считают нужным разъяснить ситуацию по задолженности в ответ на публикацию: «Ситиматик-Волгоград» оказался в шаге от потери статуса регоператора.
- В статье указано, что задолженность регионального оператора превышает 1/12 часть необходимой валовой выручки – это не соответствует действительности. Задолженность компании рассчитывается исходя из долга перед каждым оператором в отдельности, а не группой формально не связанных юридических лиц. Ни перед одним из операторов по обработке и захоронению ТКО размер задолженности «Ситиматик-Волгоград» на сегодняшний день не превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки, - утверждает регоператор.
Отметим, что согласно действующему законодательству юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора если задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами превышает 1/12 часть необходимой валовой выручки регионального оператора, определенной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное регулирование тарифов в области обращения с ТКО.
Компания неоднократно уведомляла соответствующие органы власти и профильные ведомства о сложившейся ситуации и обращалась с просьбой оказать содействие в ее разрешении. 
- В свою очередь «Ситиматик-Волгоград» надеется, что в последующем все же будут выработаны соответствующие решения, которые позволят улучшить текущее положение, поскольку региональный оператор осуществляет 100-процентно регулируемую деятельность, и его доходная часть формируется исключительно исходя из установленного тарифа, - говорится в письме.
Значит ли это, что компания настаивает на повышении тарифов для населения, чтобы рассчитаться со своими долгами, в письме не указывается. ООО «Ситиматик-Волгоград» подчеркивают, что вне зависимости от своего текущего финансового положения готово и дальше выполнять функции регионального оператора.
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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