Под Волгоградом во время грозы загорелся жилой дом

В городе Новоаннинском Волгоградской области тушат пожар, который вспыхнул во время грозы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось сегодня, 26 июня, на улице Пионерская. По словам жителей, дом вспыхнул, как спичка, и это могло произойти из-за попадания молнии.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 12:50 ч.
– Горит по всей площади дом размером 6х8 м. Подразделения 47-ПСЧ производят тушение, – прокомментировали в ведомстве.