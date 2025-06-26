Волгоградская область заключила соглашение с Росрыболовством

Администрация Волгоградской области и Федеральное агентство по рыболовству подписали соглашение о сотрудничестве в сфере охраны водных биологических ресурсов и развития аквакультуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, подписи на документе поставили губернатор Андрей Бочаров и глава Росрыболовства Илья Шестаков.
На встрече также были рассмотрены вопросы реализации экопроекта по обводнению Волго-Ахтубинской поймы, в рамках которого планируется строительство обводного канала и других гидротехнических сооружений, а также восполнения водных ресурсов.
В регионе, в частности, предстоит поэтапно увеличить выпуск молоди частиковых пород рыб, в том числе толстолобика и белого амура, в водоемы региона. Эти два вида рыб являются природными мелиораторами: первый очищает воду путем поедания фитопланктона, второй — травы. Все это способствует снижению степени зарастания водоемов и их заиливанию. С учетом уже проведенной расчистки ериков это поможет сохранить достигнутые результаты.
Особую актуальность сотрудничество в сфере сохранения биоресурсов приобретает в период наступившего маловодья в Волжском бассейне и подготовки к реализации проекта по обводнению поймы, отметили спикеры.
Фото администрации Волгоградской области