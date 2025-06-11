Экология

Теперь уже точно: в Волгоградской области завершилось половодье

Экология 11.06.2025 09:40
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11.06.2025 09:40


Росводресурсы объявили об окончании половодья на Волге. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное агентство, с сегодняшнего дня, 11 июня, среднесуточные объемы сбросов на волгоградском гидроузле снизятся до  5 тысяч кубометров в секунду. Ранее режим спецпопуска в регионе дважды продлялся в том числе по просьбе руководства Астраханской области в связи с необходимостью обеспечения рыбной полки. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 10 июля. 

В ведомстве подчеркнули, что в целом по итогам мая благодаря обильным осадкам в первой-второй декаде месяца приток воды в каскад существенно вырос, что благоприятно сказалось на водохозяйственной обстановке. По данным Росгидромета, суммарный приток за месяц составил 51,2 км3 – почти 73% нормы. Это позволило дважды продлять режим специального попуска в низовья Волги («рыбохозяйственную полку»), при этом гарантированно обеспечивая водой потребности населения и других отраслей экономики. Сейчас спецпопуск находится в стадии завершения.

В июне, по прогнозам Росгидромета, ожидается приток воды в объеме 16-24 км3 при норме 23,6 км3. В настоящее время по всему каскаду наблюдается снижение притока воды, при этом большая часть водохранилищ наполнены до нормального подпорного уровня. Основная задача на ближайшие четыре недели, заявили в Росводресурсах, поддерживать уровни воды на отметках, необходимых для беспрепятственного прохождения навигации, а также для водообеспечения населения и других отраслей экономики, включая сельское хозяйство. 

Фото V102.RU (архив)

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