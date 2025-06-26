ФСБ задержала волгоградца за публичную поддержку украинских террористов





В Волгоградской области оперативные сотрудники УФСБ России произвели задержание 34-летнего местного жителя, который подозревается в оправдании террористов Украины.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления ФСБ России по Волгоградской области, волгоградец привлек к себе внимание, разместив сообщение в Telegram.

– В интернет-мессенджере 34-летний мужчина опубликовал высказывания, содержащие положительную оценку деятельности украинского военизированного объединения, признанного Верховным судом РФ террористической организацией, – сообщили в пресс-службе. – В отношении местного жителя на основании оперативных материалов УФСБ следственным отделом управления возбуждено уголовное дело.





Волгоградца подозревают по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичное оправдание терроризма. В качестве наказания ему грозит до 5 лет лишения свободы.

– В настоящее время с задержанным проводятся следственные. Оперативные действия в отношении него и его связей продолжаются, – уточняют в УФСБ России по Волгоградской области.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области