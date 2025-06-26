Волгоградский оператор социального питания «Виво Маркет» укрепляет кадровый потенциал, активно участвуя в реализации задач национального проекта «Кадры» и соответствуя недавнему заявлению главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в интервью агентству РИА Новости.

Фальков отметил необходимость переосмысления существующей студенческой практики, подчеркнув, что практика должна быть не просто формальностью, предусмотренной учебным планом, а настоящим алгоритмом, в ходе которого студент становится полноценным участником производственного процесса.

Следуя этим рекомендациям, важным элементом кадровой политики компании является программа наставничества, ориентированная на передачу опыта молодым специалистам. Более того, компания регулярно проводит различные мероприятия, направленные на популяризацию профессий общественного питания среди молодежи. «Виво Маркет» активно занимается привлечением молодых специалистов в отрасль, сотрудничая с профильными колледжами и университетами города.

За последние годы более 1000 студентов профильных учебных заведений прошлиознакомительные экскурсии на производственные объекты компании, погрузившись в реальную практику пищевого производства. Студенты получили возможность увидеть оборудование, применяемое на практике, и ознакомиться с текущими тенденциями и технологиями, используемыми в сфере общественного питания.

Также для расширения охвата и повышения привлекательности профессий в сфере общественного питания «Виво Маркет» организовал интерактивные мероприятия, такие как деловая игра «ВивоКвиз». Подобные мероприятия направлены не только на популяризацию профессии, но и на выявление самых талантливых и перспективных студентов, готовых войти в индустрию общественного питания.

Победители интеллектуальной игры получили ценные призы, а самые яркие участники имели шанс пройти стажировку на современных производственных площадках компании, получив уникальный опыт и погружение в повседневную работу ведущего производителя социального питания юга России.

— Наша компания задаёт новый стандарт взаимодействия работодателей и студентов, объединяя образовательные цели с задачами бизнеса и делая вклад в будущее всей отрасли общественного питания, — подчеркнул глава компании Роман Ковалев.

Помимо работы с молодежью «Виво Маркет» инициировал активную программу обучения и развития персонала, включая создание собственного образовательного центра — «Виво Университет». Центр предлагает обширные программы повышения квалификации и профессионального развития, благодаря которым сотрудники могут применять полученные знания и навыки непосредственно на рабочем месте.

Только за 2024 год более 1500 сотрудников компании прошли обучение, значительно улучшив свои профессиональные навыки и умения. Практическое обучение прошли около 600 человек, укрепив свои «hard skills» и освоив современные технологии и методы работы. Кроме того, значительное внимание уделяется развитию личностных и управленческих навыков: программу факультета корпоративного и личностного развития успешно освоили более 800 специалистов, а факультета регулярного менеджмента — более 150 сотрудников.

Таким образом, компания не только улучшает доступ к профессиональному образованию, но и обеспечивает качественное практическое обучение, необходимое для дальнейшего развития отрасли общественного питания и реализации задач национального проекта «Кадры».

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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