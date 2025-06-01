В Волгоградской области пересчитали сурков перед сезоном охоты

Сотрудники облкомприроды посчитали популяцию сурков в Волгоградской области и выявили места из компактного проживания. Как сообщили V102.RU в профильном комитете обладминистрации, инспекторы и охотоведы насчитали в регионе порядка 24 тысяч особей степного сурка.

Количество этих грызунов высчитывалось с учетом числа нор и численности животных в семье. Установлено, что самые многочисленные колонии степного сурка находятся в Нехаевском, Алексеевском, Камышинском и Серафимовичском районах.

В Волгоградской области охота на степного сурка будет разрешена с 15 июня по 30 сентября. Однако в целях сохранения популяции, в каждом охотхозяйстве разрешено добывать строго обозначенное количество грызунов – не более 20% от учтенной численности. За нарушения предусмотрены штрафы.

Фото: администрации Волгоградской области