Экология

В Волгоградской области пересчитали сурков перед сезоном охоты

Экология 01.06.2025 16:44
0
01.06.2025 16:44


Сотрудники облкомприроды посчитали популяцию сурков в Волгоградской области и выявили места из компактного проживания. Как сообщили V102.RU в профильном комитете обладминистрации, инспекторы и охотоведы насчитали в регионе порядка 24 тысяч особей степного сурка.

Количество этих грызунов высчитывалось с учетом числа нор и численности животных в семье. Установлено, что самые многочисленные колонии степного сурка находятся в Нехаевском, Алексеевском, Камышинском и Серафимовичском районах.

В Волгоградской области охота на степного сурка будет разрешена с 15 июня по 30 сентября. Однако в целях сохранения популяции, в каждом охотхозяйстве разрешено добывать строго обозначенное количество грызунов – не более 20% от учтенной численности. За нарушения предусмотрены штрафы.

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
01.06.2025 11:12
Экология 01.06.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Экология
31.05.2025 11:48
Экология 31.05.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Экология
30.05.2025 21:34
Экология 30.05.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2025 18:23
Экология 29.05.2025 18:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2025 14:27
Экология 29.05.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2025 11:20
Экология 28.05.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2025 08:27
Экология 27.05.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2025 15:53
Экология 26.05.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Экология
24.05.2025 06:55
Экология 24.05.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Экология
23.05.2025 17:23
Экология 23.05.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Экология
23.05.2025 14:29
Экология 23.05.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2025 10:36
Экология 22.05.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2025 18:58
Экология 21.05.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2025 08:10
Экология 18.05.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2025 10:28
Экология 17.05.2025 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:31
300 волгоградских школьников стали победителями «семейного» конкурса ДетфондаСмотреть фотографии
19:17
Пострадали дети и взрослые: на видео попало жесткое ДТП на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Встанем? В Волгограде на Тулака реконструируют два обросших сталактитами путепроводаСмотреть фотографии
17:39
Град размером с вишенку выпал в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Волгоградской области пересчитали сурков перед сезоном охотыСмотреть фотографии
15:38
В ЦПКиО Волгограда потравят кровососущихСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом 8-летний ребенок утонул в оросительном каналеСмотреть фотографии
14:14
Детфонд провел «Зарницу под Сталинградом» для юных волгоградцевСмотреть фотографии
13:42
Под Волгоградом металоискателя осудят за выкопанный 10 лет назад «клад»Смотреть фотографии
12:42
Третье за сутки ЧП на желдороге произошло в российском регионеСмотреть фотографии
11:43
Водитель Mercedes пострадал в ДТП с фургоном на «трешке» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
«За тридцать лет такого ещё не было»: Волгоградской области предрекли самый короткий сезон мошкиСмотреть фотографии
10:58
Силовики искали наркотики в ночных клубах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области пешехода насмерть задавил водитель без правСмотреть фотографии
10:16
Движение на «трешке» в Волгограде затруднено из-за крупного ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Девочку весом 720 граммов спасли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:06
Брянский губернатор назвал подрыв причиной обрушения моста на поездСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Мощная магнитная буря ударит по волгоградам вечером 1 июняСмотреть фотографии
07:50
Хинштейн: мост обрушился под грузовым составом в Курской областиСмотреть фотографии
07:32
Волгоградцев ждет короткая рабочая неделя в июнеСмотреть фотографии
07:03
Мост обрушился на поезд в Брянской области, есть погибшие и раненыеСмотреть фотографии
06:42
Желтый уровень опасности объявлен из-за погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
«Сидим без света и воды»: более тысячи волгоградцев после аварии три дня выживают в жареСмотреть фотографии
21:12
Сотрудники волгоградского УФСБ сыграли в футбол в детском домеСмотреть фотографии
20:59
Росстат: в Волгоградской области до 186 тысяч сократилось количество бедныхСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО бойца ДРГСмотреть фотографии
19:57
Сердце падало в груди: в Волгограде прошел экстремальный этап по мотокроссуСмотреть фотографии
19:01
«Они имеют право звучать»: слабослышащие дети готовятся к премьере спектакля в театре куколСмотреть фотографии
18:28
Под Волгоградом на Дону перевернулась лодка с людьми: один погибСмотреть фотографии
17:59
МЧС: на Волгоградскую область надвигается грозовой фронт с ураганомСмотреть фотографии
 