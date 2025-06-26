Цены на огурцы в Волгограде оттолкнулись от «дна»

Цены на огурцы после длительного падения пошли вверх на минувшей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, до последнего времени эти овощи стремительно дешевели и достигли «дна» в 87 рублей. Но за неделю стоимость огурцов выросла почти на 6% - до 95 рубля за килограмм. Зато картофель, капуста и лук продолжили дешеветь. Например, цены на картофель снизились за неделю на 5% - до 93 рублей за кг, на капусту – на 3,3% (53,81 рубля), на лук – на 3% (63,29 рубля).