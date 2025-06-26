Экономика

Цены на огурцы в Волгограде оттолкнулись от «дна»

Экономика 26.06.2025 10:40
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26.06.2025 10:40


Цены на огурцы после длительного падения пошли вверх на минувшей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, до последнего времени эти овощи стремительно дешевели и достигли «дна»  в 87 рублей.  Но за неделю стоимость огурцов  выросла почти на 6% - до 95 рубля за килограмм. Зато картофель, капуста и лук продолжили дешеветь. Например, цены на картофель снизились за неделю на 5% - до 93 рублей за кг, на капусту – на 3,3% (53,81 рубля), на лук – на 3% (63,29 рубля). 

Также за минувшую неделю в регионе подешевели и куры – правда, всего на 1% (205,4 рубля за кг), гречка – на 2,3% (50 рублей за кг). При этом продолжили падать цены и на яйца. За неделю снижение составило 6%. Теперь десяток в среднем стоит 73,5 рубля. 

Фото V102.RU

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