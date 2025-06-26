Расследования

Под Волгоградом 15-летний срок грозит зарезавшему соотечественника мигранту

Расследования 26.06.2025 10:29
0
26.06.2025 10:29


В Иловлинском районе Волгоградской области СК России завершил расследование уголовного дела об убийстве мигранта из Узбекистана. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину зарезал собственный соотечественник.

- 5 мая 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания, распивал спиртные напитки в компании своего соотечественника. В состоянии алкогольного опьянения между мужчинами возник словесный конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и нанёс потерпевшему несколько ударов в область руки, живота и бедра, - сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Нанося множество ударов, агрессор задел артерию. Пострадавший мужчина погиб от большой кровопотери.

Отметим, гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Данная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.06.2025 12:48
Расследования 26.06.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 11:50
Расследования 26.06.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 10:58
Расследования 26.06.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 10:05
Расследования 26.06.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 17:02
Расследования 25.06.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 14:39
Расследования 25.06.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 13:41
Расследования 25.06.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 12:56
Расследования 25.06.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:54
Расследования 25.06.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:40
Расследования 25.06.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:29
Расследования 25.06.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 08:51
Расследования 25.06.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 18:41
Расследования 24.06.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 16:30
Расследования 24.06.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 16:13
Расследования 24.06.2025 16:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
Ковчег с мощами святителя Тихона прибудет в Волгоград 4 июляСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом во время грозы загорелся жилой домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
В Волгограде обнаружили сделанное из порошка сливочное маслоСмотреть фотографии
12:59
Волгоградская чиновница Анна Елисеева попытается выйти из СИЗО 2 июляСмотреть фотографии
12:58
В Волжском заработают тревожные сирены 26 и 27 июняСмотреть фотографии
12:50
Компания «Сады Придонья» реализует масштабный проект по строительству нового заводаСмотреть фотографии
12:48
В волгоградских магазинах «Маяк» нашли горы негодной едыСмотреть фотографии
12:32
«Сталинградский призыв»: организаторы проекта рассказали, кто попадет в число финалистовСмотреть фотографии
12:13
Число пользователей азартных игр выросло в 2025 году на 10% – big data Т2Смотреть фотографии
12:11
В Камышине пьяный пациент избил врача в приёмном покоеСмотреть фотографии
11:50
ФСБ задержала волгоградца за публичную поддержку украинских террористовСмотреть фотографии
11:44
Бастрыкин возмутился нападением собаки на 91-летнего волгоградца на «Юбилейном»Смотреть фотографии
11:34
«Мать сама понесла тело в больницу»: 13-летнюю школьницу нашли мертвой под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:25
Конфискованные в Волгоградской области массажные кресла и колонки передали МинобороныСмотреть фотографии
10:58
Прокуратура направила в облсуд дело об убийстве Паком многодетной волгоградкиСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом ТЦ «Волжский пассаж» пустят с молотка за 353,9 млн рублейСмотреть фотографии
10:40
Цены на огурцы в Волгограде оттолкнулись от «дна»Смотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом «семерку» расплющило о стену гаража, есть погибшаяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Под Волгоградом 15-летний срок грозит зарезавшему соотечественника мигрантуСмотреть фотографии
10:15
«Давно пора это сделать»: Зюганов вновь прошелся по нервам волгоградцев из-за СталинградаСмотреть фотографии
10:05
Покусились на святое: оперативники в доме цыган нашли украденное в Волгограде ЕвангелиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Волгоградцев попросили не пугаться при виде силовиков в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
08:51
Волгоградцы сняли на видео лося, метавшегося во дворе ЖКСмотреть фотографииCмотреть видео
08:22
В России годовая инфляция замедлилась до 9,48%Смотреть фотографии
08:04
Росстат: АИ-92 и АИ-95 снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
«Хопер стоит пустой»: житель Волгоградской области обвинил в срыве рыбалки браконьеровСмотреть фотографии
07:14
В Волгоградской области перевыполнили план по отлову животных за 25 млн рублейСмотреть фотографии
21:32
Яблочникам конец? Госдума обязала Apple предустанавливать RuStoreСмотреть фотографии
21:15
ФАС проверит обоснованность цен на горбушу, минтай и сельдьСмотреть фотографии
21:00
Под Волгоградом открыли памятник одиннадцати защитникам СВОСмотреть фотографии
 