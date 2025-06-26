



В Иловлинском районе Волгоградской области СК России завершил расследование уголовного дела об убийстве мигранта из Узбекистана. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину зарезал собственный соотечественник.

- 5 мая 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания, распивал спиртные напитки в компании своего соотечественника. В состоянии алкогольного опьянения между мужчинами возник словесный конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и нанёс потерпевшему несколько ударов в область руки, живота и бедра, - сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Нанося множество ударов, агрессор задел артерию. Пострадавший мужчина погиб от большой кровопотери.

Отметим, гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Данная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд.