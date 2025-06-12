Экология

МБУ под Волгоградом наказали на полмиллиона за воду из земли

Экология 12.06.2025 07:10
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12.06.2025 07:10


Арбитражный суд Волгоградской области обязал МБУ «Абганеровское» возместить вред, нанесенный в результате добычи подземных вод без лицензии. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, заявлявшего иск, муниципальное бюджетное учреждение должно заплатить более 513 тысяч рублей.

Нарушение природоохранного законодательства было выявлено в ходе административного расследования, проведенного в отношении МБУ.

- Установлен факт осуществления безлицензионной добычи подземных вод на территории Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, - пояснили в управлении Росприроднадзора. - Был рассчитан вред недрам, причиненный МБУ «Абганеровское» Абганеровского сельского поселения в результате осуществления деятельности в сфере недропользования без лицензии.

В установленный законом срок учреждение в добровольном порядке ущерб не возместило, тогда был подан иск в суд. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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