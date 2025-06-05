Экология

Ради будущего детей: в центре Волгограда в День эколога высадили 80 кустов уникальной сирени

Экология 05.06.2025 19:31
0
05.06.2025 19:31


В Центральном районе Волгограда сегодня, 5 июня, на территории парка «Комсомольский сад» по случаю празднования Дня эколога волгоградцы высадили 80 кустов сирени уникальных сортов. Как сообщает V102.RU, мероприятие в этом году также приурочили празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 


Участие в акции сегодня приняли представители Экологического совета при Волгоградской областной думе, парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, которыми руководит Ирина Соловьева. К мероприятию также присоединились представители исполнительной власти и надзорных ведомств, научного сообщества, общественники и молодежь. 


В ходе мероприятия Ирина Соловьева подчеркнула, что защита природы входит в число направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности. Сохранение природного потенциала страны, по ее словам, – долг каждого ответственного гражданина. 

– Экологическое благополучие Президентом России Владимиром Путиным впервые выделено в отдельную национальную цель развития страны. Такое же название получил и национальный проект, в реализации которого волгоградский регион принимает активное участие. С каждым годом к решению задач по защите и сохранению окружающей среды подключается все большее количество людей – профессиональных экологов, представителей науки, крупных предприятий, волонтеров, активистов партпроекта «Чистая страна», неравнодушных граждан. Я благодарю всех за бережное отношение к природе нашей великой страны. Это и есть проявление подлинного патриотизма. Особенно приятно, что в числе наших соратников много детей и молодежи: это говорит о росте экологической сознательности, о том, что экологическое просвещение дает свои плоды и, конечно, о важности сохранения природы для будущих поколений, их жизни и здоровья, – подчеркнула глава Экологического совета

– Символично, что сегодняшнее мероприятие проводится в Год защитника Отечества, в ознаменование 80-летия Великой Победы. Поколение Победителей подарило нам мир. Сберечь богатства родной земли – наша общая задача. Как говорил Константин Георгиевич Паустовский, любовь к родной стране начинается с любви к природе. Поэтому я всем желаю искренне любить природу, так же сильно, как мы все любим нашу Россию, – добавила Ирина Соловьева во время своего выступления. 


В рамках праздника, посвященного Дню экологии, в парке Волгограда прошла церемония награждения экоактивистов, педагогов-экологов, ученых, представителей экологически ответственных предприятий и органов власти, активно участвующих в реализации важных природоохранных проектов. 

Как подчеркнула Ирина Соловьева, сегодня почти половину членов Экосовета, созданного в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова, составляют представители научного сообщества – это позволяет вырабатывать максимально эффективные рекомендации по реализации стратегических экологических проектов региона, имеющих межрегиональное и всероссийское значение, осуществлять общественный контроль за соблюдением природоохранного законодательства. 

Помимо этого, Экосовет является организатором и активным участником многих масштабных экологических акций, объединяя представителей власти, бизнеса, студенчества, жителей региона в вопросах защиты природы.

Особые слова признательности прозвучали в адрес волгоградских волонтеров, принимавших участие в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

Отметим, что активными участниками праздника в парке 5 июня стали школьники. Помимо участия в высадке сирени, юные волгоградцы прочли со сцены стихотворения о природе, приняли участие в экологических викторинах, а в конце праздника полакомились пирожками и мороженым. 

Добавим, что в парке «Комсомольский сад» волгоградцы высадили 80 кустов сирени, выращенные в ботаническом саду. Сортам присвоены имена героев Великой Отечественной войны – «Валентина Гризодубова», «Маршал Василевский», «Алексей Маресьев», «Маршал Жуков». Все сорта адаптированы к волгоградскому климату. 



Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
05.06.2025 20:50
Экология 05.06.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2025 14:24
Экология 05.06.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Экология
04.06.2025 05:53
Экология 04.06.2025 05:53
Комментарии

0
Далее
Экология
01.06.2025 16:44
Экология 01.06.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Экология
31.05.2025 11:48
Экология 31.05.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Экология
30.05.2025 21:34
Экология 30.05.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2025 18:23
Экология 29.05.2025 18:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2025 14:27
Экология 29.05.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2025 11:20
Экология 28.05.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2025 08:27
Экология 27.05.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2025 15:53
Экология 26.05.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Экология
24.05.2025 06:55
Экология 24.05.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Экология
23.05.2025 17:23
Экология 23.05.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Экология
23.05.2025 14:29
Экология 23.05.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2025 10:36
Экология 22.05.2025 10:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:50
Роспотребнадзор нашел в Волгограде опасные вещества в воздухеСмотреть фотографии
20:22
Участникам СВО на бизнес-старте помогут в центрах «Мой бизнес»Смотреть фотографии
20:13
Водители сняли, как едут сквозь мрак под Волгоградом из-за горящей степиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
Погорельцы острова Сарпинский просят Путина дать оценку бездействию начальников в МЧССмотреть фотографии
19:31
Ради будущего детей: в центре Волгограда в День эколога высадили 80 кустов уникальной сирениСмотреть фотографии
18:59
Пенсионер из Волгоградской области лишился денег из-за ошибки газовщиковСмотреть фотографии
18:30
Спасатели выловили утопленника в водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде и области на смену сильному ветру придет жара до +35ºСмотреть фотографии
17:23
Волгоградцу грозит 5-летний срок за фиктивную регистрацию узбековСмотреть фотографии
17:00
Силовики разбудили 45 цыган под Волгоградом, изъяли у них оружие и вручили повесткиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Волгограде на Сарпинском ликвидировали пожар площадью 2,5 тыс. кв. метровСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде изменили маршруты трамваев №№11 и 12Смотреть фотографии
16:04
В Волгограде из-за сильного ветра задерживают вылет и прилет самолетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увеличили число рейсов на маршруте №2а до АнгарскогоСмотреть фотографии
15:39
«Они – защитники Отечества»: в Волгограде вручили госнаграды 11 участникам СВОСмотреть фотографии
15:26
В Ставрополе продлили арест замначальнику волгоградской полиции ТоймухамедовуСмотреть фотографии
14:54
На Сарпинском в СНТ «Динамо» огонь уничтожил две дачиСмотреть фотографии
14:24
Росводресурсы объявили об окончании режима спецпопуска на Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:05
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на машины и людейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
«Шторм, как на море»: в Волгограде из-за сильного ветра могут отменить речные рейсы на СарпинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Оторванный ветром провод упал на оживленный перекресток в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:25
Под Волгоградом 15-летний подросток зверски зарубил топором отцаСмотреть фотографии
11:32
«Кто рядом? Помогайте!». Ураганный ветер гонит огонь на дачи на острове СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
«СОГАЗ-Мед»: шпаргалка молодым родителям – первый прикорм и календарь прорезывания зубовСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области проходят масштабные учения по борьбе с пожарамиСмотреть фотографии
10:39
ФСБ уличила преподавателей волгоградских вузов в связях с разведкой ЛондонаСмотреть фотографии
10:26
Ливень с градом накрыли город Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
Дама за рулем изуродовала Lifan и покалечила пассажира под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
В Ворошиловском районе Волгограда подключили новые участки водопроводаСмотреть фотографии
09:46
На волжанина, угрожавшего подросткам убийством, завели уголовное делоСмотреть фотографии
 