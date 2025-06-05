



В Центральном районе Волгограда сегодня, 5 июня, на территории парка «Комсомольский сад» по случаю празднования Дня эколога волгоградцы высадили 80 кустов сирени уникальных сортов. Как сообщает V102.RU, мероприятие в этом году также приурочили празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.





Участие в акции сегодня приняли представители Экологического совета при Волгоградской областной думе, парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, которыми руководит Ирина Соловьева. К мероприятию также присоединились представители исполнительной власти и надзорных ведомств, научного сообщества, общественники и молодежь.





В ходе мероприятия Ирина Соловьева подчеркнула, что защита природы входит в число направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности. Сохранение природного потенциала страны, по ее словам, – долг каждого ответственного гражданина.

– Экологическое благополучие Президентом России Владимиром Путиным впервые выделено в отдельную национальную цель развития страны. Такое же название получил и национальный проект, в реализации которого волгоградский регион принимает активное участие. С каждым годом к решению задач по защите и сохранению окружающей среды подключается все большее количество людей – профессиональных экологов, представителей науки, крупных предприятий, волонтеров, активистов партпроекта «Чистая страна», неравнодушных граждан. Я благодарю всех за бережное отношение к природе нашей великой страны. Это и есть проявление подлинного патриотизма. Особенно приятно, что в числе наших соратников много детей и молодежи: это говорит о росте экологической сознательности, о том, что экологическое просвещение дает свои плоды и, конечно, о важности сохранения природы для будущих поколений, их жизни и здоровья, – подчеркнула глава Экологического совета

– Символично, что сегодняшнее мероприятие проводится в Год защитника Отечества, в ознаменование 80-летия Великой Победы. Поколение Победителей подарило нам мир. Сберечь богатства родной земли – наша общая задача. Как говорил Константин Георгиевич Паустовский, любовь к родной стране начинается с любви к природе. Поэтому я всем желаю искренне любить природу, так же сильно, как мы все любим нашу Россию, – добавила Ирина Соловьева во время своего выступления.





В рамках праздника, посвященного Дню экологии, в парке Волгограда прошла церемония награждения экоактивистов, педагогов-экологов, ученых, представителей экологически ответственных предприятий и органов власти, активно участвующих в реализации важных природоохранных проектов.

Как подчеркнула Ирина Соловьева, сегодня почти половину членов Экосовета, созданного в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова, составляют представители научного сообщества – это позволяет вырабатывать максимально эффективные рекомендации по реализации стратегических экологических проектов региона, имеющих межрегиональное и всероссийское значение, осуществлять общественный контроль за соблюдением природоохранного законодательства.

Помимо этого, Экосовет является организатором и активным участником многих масштабных экологических акций, объединяя представителей власти, бизнеса, студенчества, жителей региона в вопросах защиты природы.

Особые слова признательности прозвучали в адрес волгоградских волонтеров, принимавших участие в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

Отметим, что активными участниками праздника в парке 5 июня стали школьники. Помимо участия в высадке сирени, юные волгоградцы прочли со сцены стихотворения о природе, приняли участие в экологических викторинах, а в конце праздника полакомились пирожками и мороженым.

Добавим, что в парке «Комсомольский сад» волгоградцы высадили 80 кустов сирени, выращенные в ботаническом саду. Сортам присвоены имена героев Великой Отечественной войны – «Валентина Гризодубова», «Маршал Василевский», «Алексей Маресьев», «Маршал Жуков». Все сорта адаптированы к волгоградскому климату.









Фото: Андрей Поручаев / V102.RU